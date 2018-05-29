Глава ЦБ рассказала об идеи создания ассоциации по поддержке финансовой грамотности

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ намерен создать ассоциацию поддержки финграмотности для просвещения населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы хотели бы вот такой опыт распространить на вопросы финансовой грамотности — под эгидой Банка России создать такую ассоциацию… в которую бы вошли и финорганизации, готовые финансировать проекты на местах», — сказала Набиуллина.

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Она также отметила, что для того, чтобы волонтерские проекты развивались и масштабировались должны быть небольшие финансовые ресурсы.

Ранее сообщалось, что в 2017 году жители России сэкономили на налогах 182 млрд рублей за счет вычетов на покупку жилья и социальные нужды.

Рост популярности вычетов связан с повышением финансовой грамотности населения страны.