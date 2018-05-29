Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2315 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,04%, до 1168 пункта.

Стоимость нефти повышалась на 0,2%, до $75,47 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 71,39 коп., до 72,83 руб., курс доллара вырос на 60,51 коп., до 62,27 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 65,4 руб., составив 67,02 руб.

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