В МИД России рассказали о планах по увеличению товарооборота с Китаем до $200 млрд

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов рассказал о задаче, которая предполагает доведение российско-китайского товарооборота до $200 млрд к 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Моргулова, в настоящее время китайская сторона «закрепилась» в качестве ведущего торгово-экономического партнера России.

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«Ключевая предпосылка успеха — это работа, переход на новую модель сотрудничества, опирающуюся на более тесные производственные цепочки и инвестиционные связи», — сказал Моргулов.

Ранее сообщалось, что российская сторона рассчитывает, что предстоящий визит в Китай президента России Владимира Путина придаст новый импульс для реализации потенциала стратегического партнерства стран.