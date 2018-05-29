Власти Крыма предложили ввести безвизовый режим для приезжающих на лечение в Россию

Власти Крыма выступают за безвизовый режим для иностранцев, которые приезжают на лечение в российские санатории и на курорты. Об этом сообщил советник главы республики Сергей Стрельбицкий на всероссийском форуме «Здравница» в Кисловодске, пишет «Коммерсантъ».

Стрельбицкий отметил, что в мире существует индустрия медицинского туризма. Развитые страны, по его словам, стараются упростить въезд иностранцев, приезжающих лечиться.

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«Мы предлагаем, чтобы иностранные граждане, которые хотят лечиться в России, могли бы посещать нашу страну без оформления визы на период до 30 дней. Разумеется, с подтверждением, что едут именно на лечение. За этот срок они могут, например, пройти оздоровительный курс в наших санаторно-курортных учреждениях», — сказал он.

Для тех, кто нуждается в длительном лечении, предлагается ввести специальные медицинские визы, они будут выдавать на срок до полугода.

По мнению Стрельбицкого, эта инициатива увеличит доходы санаторно-курортной отрасли и положительно скажется на качестве услуг.