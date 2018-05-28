Россия и Коста-Рика объявили о подписании безвизового режима

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Коста-Рики в Москве А. Фурнье Фасио подписали соглашение о введении безвизового режима между странами. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«28 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров в присутствии Посла Коста-Рики в Москве А. Фурнье Фасио подписал Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Коста-Рика об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Коста-Рика», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что аналогичная церемония прошла 3 мая в Сан-Хосе, столице Коста-Рики. В ней принимал участие министр иностранных дел государства Гонсалес.

Также на сайте ведомства подчеркнули, что после вступления в силу данного документа, у России будут безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки.

Ранее в МИД России рассказали о возможности введения безвизового режима с Латинской Америкой.