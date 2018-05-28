Минтруд: проблемы с выдачей маткапитала из-за переезда в Россию по госпрограмме нет

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что проблемы с предоставлением средств материнского капитала гражданам, переезжающим по государственной программе по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, не существует. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

«Те, кто получает гражданство <…>, имеют право на материнский семейный капитал. По законодательству это так, и никаких изменений не требуется», — заявил Топилин в рамках Съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах России.

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Министр также напомнил о реализации законодательных инициатив, направленных на стимулирование рождаемости и улучшение положения семей с детьми.

«Это достаточно серьезные изменения в программе материнского семейного капитала: возможность получения средств на реабилитацию и обустройство жилья для семей, имеющих детей-инвалидов, единовременные выплаты, которые осуществлялись из материнского семейного капитала, совершенствование порядка выдачи материнского семейного капитала с точки зрения того, чтобы не было недобросовестных действий по отношению к семьям», — отметил Топилин.

Ранее Топилин рассказал, кто составляет 70% бедных в России.