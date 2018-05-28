Песков прокомментировал закон о наказании за соблюдение санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в законопроекте об ответственности за следование западным санкциям на территории России не должно быть излишних ограничений и раздражителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принцип основан на том, что, безусловно, этот законопроект не должен вводить каких-то излишних ограничителей или раздражителей для инвестиционного климата — это очевидно», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что закон будет составлен таким образом, чтобы исключить опасения компаний, которые присутствуют на российском рынке.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин рассказал «Газете.Ru» о позиции ТПП по проекту федерального закона о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций на территории России.