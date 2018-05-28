Собянин рассказал о сдвигах в развитии бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что количество предпринимателей в столице увеличилось в полтора раза за несколько лет. Об этом он заявил в рамках Московского предпринимательского форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«В Москве за последние годы произошли и происходят фундаментальные сдвиги в развитии бизнеса», — сказал Собянин.
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По его словам, за несколько лет в столице количество предпринимателей увеличилось в 1,5 раза.
«Москва для предпринимателей — тяжелейший город. Такой конкуренции как в Москве, нет нигде. Пробиться здесь, начать свой бизнес, реализовать свои идеи, чрезвычайно сложно», — отметил Собянин.
Ранее мэр Москвы назвал ежегодные объемы ввода коммерческой недвижимости в Москве.