Собянин назвал ежегодные объемы ввода коммерческой недвижимости в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько в Москве ежегодно вводится коммерческой недвижимости. Об этом он заявил в рамках Московского предпринимательского форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, изменив градостроительную политику, вводится «5 млн кв коммерческой недвижимости» ежегодно.

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Он также отметил, что если раньше рынок был рынком девелопера, то сейчас это рынок тех, кто покупает и арендует коммерческую недвижимость.

Ранее вице-премьер по строительству и региональной политике Виталий Мутко прокомментировал возможность достижения поставленной президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задачи достигнуть объема ввода жилья 120 млн кв метров в год.