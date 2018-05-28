Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,01% и составил 2306,41 пункта.

Индекс РТС просел на 0,23%, до 1167,23 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,98%, до $75,72 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 11,01 коп., до 72,11 руб., курс доллара вырос на 25,69 коп., до 61,66 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем с показателем на пятницу на 19,09 руб., составив 66,36 руб.

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