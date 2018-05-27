Вице-президент США назвал условие снятия санкций с Венесуэлы

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что США снимут санкции с Венесуэлы, если в страну «вернется демократия». Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее стало известно, что из двухлетнего заключения в Венесуэле вернулся американец Джошуа Холт. В Белом доме с ним провел официальную встречу президент США Дональд Трамп.

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«Очень рад, что Джош Холт сейчас возвращается домой вместе со своей семьей — туда, где его всегда ждут. Мы продолжим оказывать санкционное давление, пока демократия не вернется в Венесуэлу», — написал Пенс.

Ранее сообщалось, что власти США приняли решение выслать двух дипломатов Венесуэлы.