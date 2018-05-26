Собянин рассказал об ответственности за развернутые стройки в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что чувствует огромную ответственность за развернутые в столице стройки. Об этом он заявил на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин», передает РИА «Новости».

Обращаясь к москвичам, глава города отметил, что от их решения зависит многое.

Реклама

«Мы с вами развернули огромные программы, проекты, которые работают над улучшением нашего города. Но они настолько масштабные, настолько огромные и трудные, что требует того, чтобы мы вместе продолжали эту работу», — сказал Собянин.

Он добавил, что чувствует огромную ответственность за происходящие в городе изменения.

«Я чувствую огромную ответственность за недостроенные станции метро, за стройки, которые развернулись, и за то, чтобы школы были самыми лучшими не только в стране, но и в мире», — заключил Собянин.

Ранее Собянин объявил о намерении вновь баллотироваться на пост мэра Москвы.