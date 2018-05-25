Путин рассказал о работе над льготным режимом для развития цифровой экономики
По словам президента России Владимира Путина, российские специалисты занимаются работой над созданием определенного льготного режима для развития цифровой экономики, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Цифровизация и цифровая трансформация не просто в нефтехимии, в энергетике — у нас является одним из приоритетов. Но в целом мы хотим работать более активно в этом направлении, в цифровизации экономики в целом, в том числе и в энергетике», — сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, над решением этих задач работают сотрудники российских компаний, которые специализируются в области электроэнергетики.
«Меры поддержки носят общий характер, но мы стараемся выработать определенный льготный режим для развития цифровой экономики», — добавил он.
Путин также заявил, что ожидает дальнейшего совершенствования льготного режима.