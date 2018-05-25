Глава «ФосАгро» на ПМЭФ прокомментировал сделку с РФПИ

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев в ходе панельной дискуссии в рамках ПМЭФ-2018 прокомментировал сделку по покупке в рамках SPO акций компании пулом иностранных инвесторов совместно с РФПИ.

«Сделку с РФПИ мы свершили в прошлом году, фактически это было SPO. Часть миноритариев продавали свои акции. Сумма сделки – 15 миллиардов рублей. За час мы ее закрыли. Благодаря РФПИ 6 суверенных фондов стали акционерами ФосАгро. Мы перешли рубеж уровня фрифлоат в 25% и соответственно повысили свой вес в индексе MSCI. Мы в 5 раз увеличили ликвидность и оборот на Московской бирже по нашим акциям , — заявил Гурьев, — сложилась взаимовыгодная ситуация, когда и те акционеры которые продавали пакет заработали столько сколько хотели и новые акционеры – РФПИ получили доход. Наши акции и в этом году и в прошлом были на исторически высоких показателях. Мы улучшили ежедневный оборот наших бумаг на рынке, и смогли привлечь уважаемые государственные фонды в акционеры».

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За последние 5 лет компания «ФосАгро» инвестировала в свое развитие 160 млрд рублей. Объем выпуска продукции за этот период вырос на 40% - до 8,3 млн тонн, производительность труда на одного работника выросла в 2,5 раза. Последние 3 года «ФосАгро» демонстрирует ежегодный прирост по выпуску удобрений на уровне 10%, схожая тенденция в последние 2 года и по производству апатитового концентрата. В этом году компания планирует сохранить те же темпы роста.

Акции «ФосАгро» с 2011 года торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах, в прошлом году провела уже второе SPO за последние несколько лет. В SPO принял участие РФПИ совместно с суверенными фондами из Китая, Кувейта, Катара, Бахрейна и ОАЭ, а также международными инвестфондами из Великобритании, Европы и США.

От SPO free float компании вырос до более 25%, ликвидность акций «ФосАгро» на Московской бирже выросла в 5 раз, увеличился вес компании в ведущем индексе MSCI.

«Такие компании как «ФосАгро» они абсолютно конкуренты, --прокомментировал сделку генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, — И крайне важно чтобы были примеры построения таких глобальных мировых лидеров на основе российских компаний».