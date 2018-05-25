Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сравнил ситуацию с санкционным давлением с игрой в футбол по правилам дзюдо, передает корреспондент «Газеты.Ru».



«Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается — это совсем и не футбол, и не дзюдо — это просто хаос», — заявил Путин.

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Глава государства подчеркнул, что Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с пленарной сессии форума, где выступают президенты России и Франции, премьер Японии, зампредседателя КНР и глава МВФ.