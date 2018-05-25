Россия может снова ограничить поставки томатов из Турции

Россельхознадзор может ограничить поставки томатов из Турции из-за нарушения фитосанитарных норм. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, Россельхознадзор намерен запретить поставки турецких томатов через Геленджик и разрешить поставки только через Брянскую и Смоленскую области.

Реклама

«Больше трети турецких предприятий, начавших поставлять в Россию томаты с 1 мая, нарушают фитосанитарные нормы и требования ЕАЭС. В связи с этим рассматривается возможность разрешить поставки турецких томатов только через пункты пропуска, расположенные на территории, входящей в компетенцию Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по результатам переговоров будет принято решение об увеличении или сокращении объема ввоза турецких томатов в Россию.