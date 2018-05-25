Тиньков рассказал Познеру о технологическом предпринимательстве и истории успеха Тинькофф Банка

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков на Петербургском экономическом форуме обсудил с Владимиром Познером важность популяризации технических специальностей и малого бизнеса.

«Как я оцениваю состояние кадров для цифровой экономики? Плохо. Россия достойно смотрится на мировом диджитал-рынке благодаря таким как Яндекс, Мейл.ру, Касперский, Тинькофф. Но такой уровень подготовки программистом — задел советского времени и фундаментальной науки», — заявил Олег Тиньков.

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По его словам, необходимо модернизировать не только университетские программы, но и среднее образование: «Должно быть у нас агентство кибернетическое по развитию. Чтобы в университетах были прямо кафедры математики, физики, компьютер сайнс, которые занимались бы актуальными исследованиями».

Вместе с тем предпринимательству невозможно научиться, это природный дар, уверен он. «Этому невозможно научиться. Лучшие предприниматели мира, тот же Джобс, все бросили университеты, все не доучились. Мой сын сейчас поступил в университет и, если он на третьем курсе его бросит, это будет лучшим развитием событий», — Олег Тиньков.

Познер спросил, ради чего бизнесмены занимаются своим делом, ведь многие считают, что цель у них одна — максимальное извлечение прибыли. Тиньков отверг это утверждение: «Не может человек просыпаться каждый день и идти на работу из-за денег. После миллиона, ну ладно, после ста миллионов качество жизни не улучшается. Поверьте мне, я это знаю».

«То, что говорят «Тинькофф поменял банковскую систему России», меня мотивирует гораздо больше, чем сумма на счетах», — отметил Тиньков.

Говоря о причинах успеха Тинькофф Банка его основатель подчеркнул, что в этом важна заслуга плоской структуры без иерархии. «Если завтра меня не будет в офисе, то ничего не развалится, все будет также хорошо работать. На мой взгляд, основателю должно быть стыдно нанимать людей, которым он не может доверять», — пояснил Тиньков.