Путин о своей «болезни цифровизацией»: я здоров

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ прокомментировал давнее высказывание Игоря Шувалова о своей «цифровой болезни».

В прошлом году на панельной дискуссии Петербургского экономического форума (ПМЭФ), посвященной развитию технологии блокчейн, Шувалов рассказал о «цифровой болезни» Путина. Бывший вице-премьер России сообщил, что президент понимает высокие технологии и цифровую экономику, ему интересна эта сфера.

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На этот раз, выступая на сессии с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин вновь вернулся в теме цифровизации.

«Я здоров», — сказал президент, вспоминая слова о «цифровой болезни».

«Мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность, как известно, не болезнь», — подытожил Путин.

«Газет.Ru» ведет онлайн-трансляцию пленарной сессии ПМЭФ,