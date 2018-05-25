Новый глава Минсельхоза дал прогноз по урожаю зерна в России

Новый глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что предварительный прогноз урожая зерна в России в текущем году составляет выше 100 млн тонн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще достаточно рано, но при том качестве почв, где посажены озимые, а 95% этих земель имеют удовлетворительное, хорошее качество, при том объеме, количестве и выполнении сезонно-полевых работ, можно назвать предварительный прогноз, что урожай будет, наверное, больше 100 млн тонн», — сказал Патрушев на ПМЭФ.

Реклама

Он также добавил, что на данный момент называть более точные цифры преждевременно.

Ранее глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев сообщил, что министерство понизило прогноз по урожаю зерна в стране в 2018 году до 105-110 млн тонн.