Официальный курс евро вырос на 11 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 11,01 коп., до 72,11 руб., курс доллара вырос на 25,69 коп., до 61,66 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем с показателем на пятницу на 19,09 руб., составив 66,36 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2304 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1177 пункта.

Стоимость нефти снижалась на 0,5%, до $78,43 за баррель по марке Brent.

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