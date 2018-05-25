Песков согласился с Кудриным по поводу амбициозных целей Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он согласен с мнением главы Счетной палаты Алексеем Кудриным об амбициозных целях президента Владимира Путина по развитию страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отчасти можно согласиться с Кудриным в том, что именно президент является инициатором постановки столь амбициозных целей. Давайте вспомним конец 2012 года, 2013 год с предыдущим набором майских указов, когда на встречах с руководством правительства президент Путин говорил о том, что для того, чтобы достичь много, нужно ставить мегаамбициозные цели», — сказал Песков.

Реклама

Он также отметил, что именно Путин стал автором постановки амбициозных задач.

Ранее Кудрин сообщил, что в майском указе президента даны очень амбициозные задачи.