Песков о пленарном заседании ПМЭФ с Путиным: будет интересно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главное пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина будет интересным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков рассказал о графике главы государства, упомянув, что Путин участвует во втором дне ПМЭФ.

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«Главное пленарное заседание форума — будет интересно», — сказал Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Петербургский международный экономический форум в 2018 году станет самым масштабным за всю его историю.

Он отметил, что в качестве почетных гостей на форум приглашены президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.