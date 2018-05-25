Новак рассказал о мировых запасах нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что избыток коммерческих запасов нефти в мире близок к нулю. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Запасы год назад были выше средних пятилетних значений на 323 млн баррелей, сегодня они находятся примерно на уровне нуля или даже есть оценки, что минус 20 млн баррелей», — сказал Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он подчеркнул, что благодаря сделке ОПЕК+ удалось серьезно изменить ситуацию с переизбытком нефти на рынке.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия в мае текущего года выходит на 100% исполнение своих обязательств по сделке ОПЕК+.

Министр также заверил, что пока не принято иного решения на международном уровне, Россия намерена соблюдать свои обязательства по этому соглашению.