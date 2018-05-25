В Минфине рассказали об условии для введения минимальных розничных цен на вино
Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что минимальные розничные цены на вино можно вводить тогда, когда по этому вопросу будет достигнут консенсус в отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Есть разные мнения на этот счет — одни компании говорят, что поддерживают введение, другие наоборот. Мы придерживаемся той политики, что минимальную цену нужно вводить, когда есть консенсус в отрасли», — сказал Сазанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Он также отметил, что на данный момент такого консенсуса нет.
Ранее сообщалось, что власти хотят установить минимальную цену на каждую категорию вин.