В Минфине рассказали об условии для введения минимальных розничных цен на вино

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что минимальные розничные цены на вино можно вводить тогда, когда по этому вопросу будет достигнут консенсус в отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть разные мнения на этот счет — одни компании говорят, что поддерживают введение, другие наоборот. Мы придерживаемся той политики, что минимальную цену нужно вводить, когда есть консенсус в отрасли», — сказал Сазанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Он также отметил, что на данный момент такого консенсуса нет.

Ранее сообщалось, что власти хотят установить минимальную цену на каждую категорию вин.