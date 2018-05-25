Греф спрогнозировал дальнейшие падение ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что ставки по ипотеке буду снижаться в перспективе. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы видим, что до конца года тенденция сохранится, и ставки будут снижаться», — сказал Греф.

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Также он добавил, что застройщики должны обеспечить объемы, иначе это вызовет рост цен.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума — 9,64%.

В январе средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%.

Совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась за март на 2,1% и достигла 5,4 трлн руб. по состоянию на 1 апреля.