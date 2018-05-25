Советник президента предлагает поднять налоги для богатых

Советник президента России Сергей Глазьев заявил в интервью «Газете.Ru», что он предлагает поднять налоги для самых богатых 10% россиян.

В частности, ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с верхней планкой в 30-40%. Кроме того, он считает необходимым повысить налог на наследство.

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«Мы, таким образом, получим, за счет прогрессивной шкалы, несколько триллионов рублей», — говорит Глазьев.

При этом, одновременно «нужно дать возможность предприятиям увеличить амортизацию». Советник подчеркнул, что при таком налоговом маневре частный бизнес ничего не теряет.

«Потому что они будут больше платить, если они изымают деньги из предприятия, в сторону личного потребления, по дивидендам. Но если они будут вкладывать в воспроизводство своих фондов, модернизацию, для них это будет нулевая сумма. То есть, мы, тем самым, будем стимулировать деньги не увозить в оффшоры, на роскошное потребление, а вкладывать прибыль предприятий в модернизацию своих фондов», — отметил Глазьев.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что кабмин не намерен повышать НДФЛ.