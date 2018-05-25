Глазьев прокомментировал идею создания нового госфонда

Советник президента России Сергей Глазьев прокомментировал «Газете.Ru» предложение первого вице-премьера Антона Силуанова создать фонд финансирования инфраструктурных проектов объемом 3% ВВП.

По мнению Глазьева, создание такого фонда стало бы положительным моментом. Но главный вопрос — источники финансирования фонда.

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«Если это бюджетные деньги, то мы ничего серьезного не получим», — считает Глазьев.

Если занимать деньги на рынке, то «это будет игра с нулевой суммой».

«Потому что те деньги, которые удастся собрать в этот фонд, это деньги, которые были бы в другом случае потрачены на другие инвестиции. То есть, это увеличение государственных инвестиций, за счет сокращения частных инвестиций, не более того», — поясняет Глазьев.

По его мнению, единственным реальным источником финансирования инфраструктурного фонда должен стать целевой кредит Центрального банка не выше чем под 2%.

«Разговоры о том, что нельзя печатать деньги для инвестиций, опять же, это лукавство», — говорит Глазьев.

Он также добавил, что ЦБ и так печатает деньги, например, для санации проблемных банков.