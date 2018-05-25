Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2304 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1177 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 17,44 коп., до 72,0082 руб., курс доллара уменьшился на 18,55 руб., до 61,40 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 18,05 коп., составив 66,17 руб.

Стоимость нефти снижалась на 0,5%, до $78,43 за баррель по марке Brent.

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