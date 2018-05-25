Кудрин заявил о необходимости снижения доли государства в экономике

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что государству необходимо понизить долю в экономике. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конкуренция — я бы выделил из того, что обсуждалось. В этой части правительство не имеет пока никаких, я не слышал никаких заявлений смелых, кроме поддержки малого и среднего бизнеса, который, конечно, относится к этому, может быть», — сказал Кудрин.

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Он также отметил, что на данный момент наблюдается шаги по увеличению доли государства в экономике за счет покупок крупных компаний.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в прошлом году госдоля в экономике России приблизилась к 50%.