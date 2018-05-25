Голикова сообщила о демографической проблеме в России

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в интервью «Газете.Ru» о демографической проблеме в России.

«Если вы обратили внимание, то в указе (майский указ президента) стоит не просто показатель увеличения рождаемости, но еще и естественного прироста населения. Вы знаете, что, ввиду понятной нам всем демографической ситуации, демографического спада, который связан с уменьшением количества женщин в детородном возрасте, мы имеем спад рождаемости по 2017-му году. И не случайно поэтому президент принял пакет по демографическим мерам поддержки семей. Я предполагаю, что и этого тоже будет недостаточно», — отметила Голикова.

Реклама

Она подчеркнула, что на шестилетней перспективе нужно будет дополнять демографический пакет мерами по поддержке деторождения.

«Материнский капитал — это лишь одна из составляющих, которая, в том числе, влияет на финансовое состояние семей и на некие дополнительные возможности, которые предоставляет материнский капитал, по жилью, по образованию, по возможности получить какие-то деньги на приобретение необходимого для того, чтобы обеспечить ребенка. Но есть же еще и другие вещи, которые связаны с функционированием системы здравоохранения, которые связаны с социалкой, как таковой, в широком смысле слова, с функционированием системы образования», — отметила Голикова.

Ранее сообщалось, что в России резко снизилась рождаемость.