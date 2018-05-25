Дерипаска ушел из совета директоров «Русала»

Компания «Русал» выпустила заявление для Гонконгской фондовой биржи, в котором говорится об уходе владельца компании Олега Дерипаски из совета директоров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению, такое решение Дерипаска принял для защиты интересов акционеров из-за антироссийских санкций, которые были введены американской стороной.

Ранее вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал уход представителей Олега Дерипаски из совета директоров «Русал». По словам Силуанова, это значит, что санкции скоро снимут. Кроме того, делаются шаги навстречу друг другу. Министр выразил надежду на то, что американская сторона будет трезво подходить в этому вопросу.