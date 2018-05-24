Силуанов намерен усилить экономический блок кабмина

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что экономический блок правительства будет усилен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Моей задачей вижу преодолеть узко ведомственный подход, наоборот — объединить позиции ведомств, усилить экономический блок в правительстве, чтобы в нынешних условиях проведения реформ выступать исключительно единым блоком, добиваться больших результатов», — сказал Силуанов.

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Он также подчеркнул, что «точка зрения будет консолидированная, будем вырабатывать ее совместно».

По его словам, Минфин в новом правительстве будет более плотно работать с Минэкономразвития, но об объединении министерств речи не идет.

Ранее Силуанов рассказал о потерях бюджета при снижении акцизов на топливо.