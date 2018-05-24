Порошенко сел в кабину машиниста и открыл тоннель в Европу

Президент Украины Петр Порошенко открыл Бескидский железнодорожный тоннель и прокатился в кабине машиниста. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз — к Украине», — написал Порошенко в фейсбуке.

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Украинский президент назвал проект частью международного транспортного коридора, который идет по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и дальше на восток. По его словам, здесь проходит до 40% украинских транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

В ходе открытия тоннеля Порошенко прокатился в кабине машиниста, после чего выступил с речью.

Как отмечается, планы по строительству тоннеля появились в 1998 году, однако строительство началось только в 2013 году. Для создания моста власти Украины привлекли €55 млн от Европейского инвестиционного банка.