Украина ввела санкции против Московской биржи на три года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Как стало известно, в ограничительные меры входит блокировка активов биржи, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов компании за пределы Украины, приостановление исполнения финансовых обязательств.

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Также украинские власти ограничат бирже предоставление телекоммуникационных услуг и запретят ей осуществлять госзакупки на территории Украины.

Ранее сообщалось, что украинская сторона ввела санкции против российских СМИ.

Как отмечается, санкции будут действовать в течение трех лет. В число СМИ, оказавшихся в санкционном списке, попали «Россия-24», «Первый канал», »НТВ», «Наше Радио», «Рен ТВ», акционерные общества «ТНТ-Телесеть» и «Москва Медиа», а также «Национальная медиа группа» и другие.