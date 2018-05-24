Кудрин определил самую проблемную сферу в плане коррупции

Новый глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что видит много коррупционных признаков в сфере госзакупок, передает РИА «Новости».

По его словам, ведомство планирует предпринять шаги в этой сфере в ближайшие два-три года.

«Самая серьезная болевая точка у нас в стране в части коррупции — это государственные закупки… Я вижу много признаков коррупционных в этой сфере… Поэтому с участием Счетной палаты, Минфина мы сделаем там решительные шаги в ближайшие 2-3 года», — сказал Кудрин в рамках ПМЭФ.

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Ранее Кудрин заявил, что влияние санкций на ВВП России увеличилось.

«До последней волны санкций мы думали, что влияние уменьшается. Экономические санкции отнимали где-то 0,2-0,3% ВВП. После последней волны влияние увеличилось до 0,5% ВВП», — сказал Кудрин.