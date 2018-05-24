Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

Президент России Владимир Путин предложил экс-премьеру Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ), сообщает РИА «Новости».

Путин 24 мая провел рабочую встречу с Шуваловым, на которой предложил возглавить ему финансовую организацию. Шувалов с свою очередь пообещал не подвести.

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Сообщается, что представитель Шувалова недоступен для комментариев. Комментариев ВЭБа в настоящее время также нет.

Шувалов был первым вице-премьером 10 лет — с 2008 года, состоит на госслужбе с 1998 года. О том, что он не войдет в новый состав правительства, источники сообщали еще в апреле.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Газете.Ru», что бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов станет председателем Внешэкономбанка. По данным источника, на работу он выйдет сразу после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начнется 24 мая.