Голикова отметила сложность работы вице-премьером

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сложнейшая часть работы вице-премьера по социальным вопросам заключается в установке общественного диалога с гражданами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Работа социального вице-премьера вообще сложная, потому что она выходит на население. Это общение, пусть заочное, пусть очное, но со 149 млн наших граждан. Здесь важно не допустить каких-то ошибок и сработать таким образом, чтобы ты был правильно понят и правильно воспринят в принятии тех решений, которые будут консолидировано вырабатываться правительством», — сказала Голикова на ПМЭФ.

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Она также добавила, что очень важно правильно объяснять и доносить те решения, которые правительство собираемся принимать.

«Мне кажется, вот это и есть самое сложное — установление коммуникации и общественного диалога с нашими гражданами», — отметила Голикова.

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что вице-премьер Татьяна Голикова стала лидером по популярности среди россиян из новых вице-премьеров.