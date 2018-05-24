Силуанов рассказал об ответе на «санкционный пафос» Запада

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Россия в качества ответа на «санкционный пафос» Запада станет более открытой и либеральной. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, весь тот санкционный пафос, который идет в отношении России наталкивается на то, что мы будем обратные действия предпринимать. Поэтому открываем нашу страну, мы создаем более либеральные режимы, мы оказываем поддержку тем предприятиям, которые попали в сложные из-за санкций ситуации», — сказал Силуанов.

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Ранее министр сообщил, что санкции подстегивают Россию быстрее проводить реформы.

По словам вице-премьера, говорить, что санкции не влияют на экономику России, было бы несправедливо.