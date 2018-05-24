Пашинян отчитал чиновника из-за писем из России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отчитал главу Государственной службы безопасности пищевых продуктов страны Ишхана Карапетяна, которые не рассказал главе кабмина о письмах из Россельхознадзора. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Уточняется, что Карапетян получил два письма от российского ведомства 10 и 16 мая.

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«Для меня стало сюрпризом, что я не осведомлен о том, что глава Государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении (ГСБПП) получил письма из России», — сказал Пашинян.

Карапетян отметил, что обсудил вопрос с российскими коллегами. Премьер также спросил главу службы, кому тот доложил о существующей проблеме.

«Зная, что я заинтересован в этом вопросе, вы меня не поставили в известность», — сказал Пашинян.

Армянский премьер заключил, что если ситуация повторится и ГСБПП не будет соблюдать требованиям, то это обсуждение окажется последним.

В мае сообщалось, что Россельхознадзор проверит армянских производителей томатов из-за подозрения в реэкспорте турецкой продукции.