Топилин сообщил о завершении подготовки проектов об электронных трудовых книжках

Глава Минтруда Максим Топилин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Минтруд почти завершил подготовку законопроектов по электронной трудовой книжке. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы сейчас практически завершили подготовку первого пакета законопроектов по так называемой электронной трудовой книжке. Дальше готовим законопроекты по электронному кадровому делопроизводству», — сказал Топилин.

Реклама

Он также подчеркнул, что в ПФР накоплено достаточно информации о страховом стаже работника, страховых взносах, также туда будут загружаться данные о квалификациях, данные об увольнении и приеме на работу.

Ранее сообщалось, что Минтруд хочет упростить ведение трудовых книжек.