Официальный курс евро снизился на 17 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 17,44 коп., до 72,0082 руб., курс доллара уменьшился на 18,55 руб., до 61,40 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 18,05 коп., составив 66,17 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,5% и составил 2306 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,7%, до 1183 пункта.

Стоимость нефти снижалась на 0,3%, до $79,53 за баррель по марке Brent.

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