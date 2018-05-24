Россия может перевести внешнеторговые расчеты с доллара на евро

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов рассказал о возможности перевода Россией внешнеторговых расчетов с доллара на евро. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Как мы видим, ограничения, которые вводятся американскими партнерами, носят экстерриториальный характер. И готовность Европы предоставить свою позицию американским партнерам — от этого будет зависеть, будут ли найдены выходы в расчетах в евро расчетам в долларах», — сказал Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Реклама

Он также отметил, что Россия уже на данный момент развивает расчеты в национальных валютах со своими торговыми партнерами.

Ранее Силуанов сообщил, что Минфин собирается наращивать госдолг только для инвестиций.