Власти еще не определились с повышением пенсионного возраста

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство еще не определилось с вопросом по повышению пенсионного возраста. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Этот вопрос обсуждается. Есть разные подходы к этой теме. Правительство сейчас окончательно не определилось, мы на эту тему работаем, и как только будет согласованное решение — мы его представим», — сказала Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.

Реклама

Она также отметила, что пока не присутствовала на совещании по этой теме.

Ранее глава РСПП Александр Шохин высказал мнение, что повышение пенсионного возраста в России должно проходить постепенно.

Он рассказал, что сейчас обсуждаются разные схемы этого процесса.