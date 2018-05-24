Топилин заявил о возможности не вводить «экзотические» налоги для самозянятых

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что в ведомстве собирают информацию о самозянятых, и, возможно, не потребуется введение «экзотических» налогов, которые обсуждались раньше. Об этом он заявил в рамках ПМЭФ, передает корреспондент» Газеты.Ru».

«Мы постепенно собираем информацию и будем продолжать собирать информацию об этих людях », — сказал Топилин.

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По словам министра, такая возможность есть: через кассовые аппараты, налоговые органы и платежи по ЖКХ, через разные транзакции в Государственной системе.

«Это вопрос времени. Он решается», — сказал Топилин.

Он также добавил, что возможно в будущем не нужно будет вводить каких-то «экзотических» налогов, которые обсуждались ранее.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых в 3%.