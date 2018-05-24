Сбербанк может передать Промсвязьбанку часть субординированных кредитов ЦБ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк может передать Промсвязьбанку часть субординированных кредитов, привлеченных от Центробанка в кризис 2008-2009 годов. Об этом сообщает Reuters.

«В последнее время (обсуждение механизма передачи активов в Промсвязьбанк) стало более интенсивным. Туда могут быть переданы активы, но физически капитал передать невозможно. Возможна передача части субординированных кредитов, полученных от ЦБ», — сказал Греф.

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Сбербанк получил субординированные кредиты от Банка России на 500 млрд руб. с погашением в 2018 году. Как стало известно, в мае 2010 года Сбербанк вернул 200 млрд руб. из указанной суммы, но в июне 2014 года в разгар украинского кризиса взял их обратно в капитал.

Греф отметил, что с 1 января 2018 года субординированные кредиты ЦБ не учитываются в капитале по МСФО, а по российским стандартам эти кредиты с 1 января 2019 будут учитываться только в размере 50%; с 2020 года они также перестанут включаться в капитал.

«Поэтому для нас это только вопрос времени, причем достаточно короткого», — сказал Греф.

Ранее сообщалось, что Минфин намерен скоро внести в кабмин проект о передаче Промсвязьбанка Росимуществу.