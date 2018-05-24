Власти не собираются менять налоги в следующие шесть лет

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не собирается изменять налоги в ближайшие шесть лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в кабмине еще проходят дискуссии по вопросам реформ, касающихся налогов.

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«Государство что должно сделать? Создать стабильные условия. В первую очередь, это налоги. Мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода следующего цикла мы не будем менять налоги», — сказал Силуанов на ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что Силуанов анонсировал наращивание госдолга России.

Министр финансов уже говорил, что кабмин не намерен повышать НДФЛ.