Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,5% и составил 2306 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,7%, до 1183 пункта.

Стоимость нефти снижалась на 0,3%, до $79,53 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 5,64 коп., до 72,18 руб., курс доллара увеличился на 33,35 руб., до 61,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 15,8 коп., составив 66,35 руб.

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