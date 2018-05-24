Силуанов прокомментировал отставку топ-менеджмента «Русала»

Российский вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов прокомментировал уход представителей Олега Дерипаски из руководства компании «Русал», передает РИА «Новости».

По словам Силуанова, это значит, что санкции скоро снимут. Кроме того, делаются шаги навстречу друг другу. Министр выразил надежду на то, что американская сторона будет трезво подходить в этому вопросу.

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«Во-первых, увеличение по времени, что абсолютно реально, потому что нужно корпоративные процедуры проводить. С другой стороны, действия «Русала» идут в духе решений, которые должны быть с тем, чтобы коллективы этих компаний устойчиво работали, предприятия устойчиво работали», — заявил Силуанов.

Ранее сообщалось, что высшее руководство «Русала», включая генерального директора Александру Бурико, уходит в отставку из-за санкций США.