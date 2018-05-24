Песков объяснил, почему невозможна международная блокада России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о невозможности «настоящей» международной блокады России. Об этом сообщается на сайте НТВ.ru.

По словам Пескова, «настоящая» международная блокада таких системообразующих государств, как Россия, не является возможной. Он заметил, что ее никогда и не было. Кроме того, экономические интересы «рано или поздно» становятся важнее, чем давление на политическом уровне.

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«Когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении нашей страны, то с самого начала становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, явно не в восторге от этих санкций, потому что это идет вразрез с их собственными интересами», — сказал Песков.

Ранее Песков прокомментировал призыв парламента Британии ужесточить санкции против России.