Китай поторопил Японию и Южную Корею с переговорами по зоне свободной торговли

Представитель министерства коммерции КНР заявил, что власти страны надеются на скорейшие переговоры по зоне свободной торговли с Республикой Корея и Японией, передает Reuters.

По словам представителя, китайские власти постараются как можно быстрее закончить вторую фазу переговоров с Южной Кореей и Японией, чтобы достичь обоюдовыгодного соглашения по созданию зоны свободной торговли между странами.

Ранее источник Reuters сообщил, что Китайская делегация во время визита в Вашингтон предложила президенту США Дональду Трампу пакет мер по сокращению дефицита торгового баланса между странами. Он предусматривает сокращение дефицита примерно на $200 млрд в год.